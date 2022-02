L'AQUILA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle 9.46 in valle Peligna. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri di distanza da Cocullo. Il sisma è stato avvertito distintamente nell'area, in molti comuni della Marsica e, lievemente, anche in alcune zone dell'Aquila. Non si segnalano criticità.