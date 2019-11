Terremoto, sciame sismico nel Veronese: tre scosse in rapida sequenza

Terremoto, sciame sismico in atto nel Veronese. Tre scosse ravvicinate, la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate nel pomeriggio nella provincia di Verona, tra Bovolone e San Pietro di Morubio. Il sisma è stato registrato dall'Istituto Italiano di Geovulcanologia, tra le 17.06 e le 17.09. La scossa di 2.7 Richter è stata seguita da due repliche, di 2.2 e 2.0. L'epicentro della prima scossa è stato localizzato verificato a cinque chilometri da Bovolone, così come le successive, ad una profondità di 20 chilometri. Non si registrano danni, anche se molte persone hanno chiamato il centralino dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 19:55

