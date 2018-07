Terrorismo, arrestato macedone di 29 anni a Potenza: si addestrava per attentati

I Carabinieri dei Ros hanno arrestato un macedone di 29 anni, Agim Miftarov, in provincia di Potenza. L'uomo è accusato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale. Durante le perquisizioni sono state trovate nella sua casa dei droni, abbigliamento militare e un cellulare, nel quale sono state trovate, oltre a numerosi video di propaganda jihadista, ricerche su tecniche di autoaddestramento, in particolare con l'uso di droni commerciali armati e realizzazione fai da te di pistole taser.



«La gravità ed attualità dei fatti fa ritenere imminente e concreto il pericolo che dalle condotte dell'indagato scaturissero reati ancora più gravi quale quello di porre in essere un attentato attesa l'azione di auto addestramento compiuto». È quanto scrive il gip Anna Maria Gavoni nell'ordinanza di custodia cautelare.

Martedì 10 Luglio 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA