L'imam espulso: «Vi uccideremo â€‹e mangeremo i vostri cadaveri»

Sono state le segnalazioni degli agenti di custodia e le indagini del Nucleo Investigativo Centrale (Nic) della Polizia penitenziaria a far emergere gli aspetti potenzialmente più pericolosi di Mahmoud Jebali, 31enne tunisino che scontata la pena nel carcere di Padova è stato espulso ieri dall'Italia perché sospettato di essere un terrorista. «Abbiamo cominciato a tenerlo d'occhio dopo che aveva minacciato un agente urlandogli contro "prima o poi morirete tutti, entreremo nelle vostre case e vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri... Allhu akbar". In un'altra occasione disse che, una volta uscito di prigione, sarebbe andato a combattere in Siria», riferisce uno degli uomini del Nic che lo ha monitorato in carcere.



Privo di permesso di soggiorno, entrato in Italia in maniera irregolare dal porto di Lampedusa, dopo aver affrontato la traversata del canale di Sicilia con un barcone, Jebali ha innumerevoli precedenti penali per reati violenti, quali rapine, porto abusivo di armi nonché detenzione di droga e utilizzo fraudolento di carte di credito. L'uomo «non aveva mai avuto un atteggiamento tranquillo, era polemico, riottoso e arrogante con gli agenti.



Poi però aveva cominciato a intensificare la pratica religiosa tanto da diventare un capo carismatico per gli altri detenuti di religione islamica. La cerimonia della preghiera del venerdì si faceva nella sua cella e lui, vestito con la tipica tunica dell'imam, celebrava. Era diventato un pò il leader. Tra i nostri compiti - spiegano dal Nic - c'è anche quello di raccogliere eventuali segnali utili per farci capire se il soggetto si sia 'radicalizzatò e rappresenti un pericolo per la sicurezza». Riguardo al tunisino espulso gli elementi sono stati diversi. Il più eclatante, l'apprezzamento espresso sulla sua pagina Facebook di un video intitolato «macellazione lecita di un cristiano».

