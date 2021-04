Terrorismo, cagliaritano indagato: avrebbe combattuto al fianco dei russi in Ucraina

Avrebbe combattuto a fianco delle milizie filo-russe e contro l'esercito Ucraino nel conflitto armato sviluppatosi nel territorio del Donbass (Ucraina orientale). L'uomo, incensurato, è indagato per il reato di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo. Dalle prime ore di oggi è in corso a Cagliari l'operazione 'Lone Wolf' della polizia di Stato contro il terrorismo internazionale. Gli agenti della Digos hanno notificato al 50enne residente in provincia di Cagliari il provvedimento di divieto di espatrio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Arrestati in Francia i terroristi rossi italiani. Ma tre già... ESTERI Russia, 150 mila soldati spostati al confine ucraino. Borrell:... ESTERI Ucraina, Nato alla Russia: «Ritiri subito le truppe»....

Russia, 150 mila soldati spostati al confine ucraino. Borrell: «Pieno sostegno a Kiev»