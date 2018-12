Terrorismo, interrogato il somalo fermato a Bari. «Foto del Vaticano nelle chat»

Ha risposto al gip. Ha risposto per circa due ore alle domande del gip e del pm, durante l'udienza di convalida del fermo che si è tenuta stamattina nel carcere di Bari, il 20enne somalo attualmente detenuto per terrorismo internazionale. A quanto si apprende, il giovane si sarebbe difeso negando l'imminente fuga e respingendo le accuse relative alla detenzione di materiale sospetto, soprattutto foto e video, trovato intercettando il suo telefono. Difeso da un avvocato di ufficio e con il supporto di un interprete, ha però ammesso il possesso di quei documenti spiegando le proprie ragioni. Il gip del Tribunale di Bari, Maria Teresa Romita, si è riservata di decidere sulla richiesta di convalida del fermo e sulla conseguente richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere avanzata dal pm della Dda Giuseppe Maralfa.

Importanti sviluppi nella vicenda del cittadinofermato a Bari su disposizione della Dda. Il giovane parlava delmostrando infoto in tema. Il fermo è scattato per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, istigazione a commettere reati di terrorismo e pubblica apologia di reati di terrorismo. È questo uno dei dettagli investigativi che hanno insospettito gli inquirenti e portato ad eseguire il fermo d'urgenza.