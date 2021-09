A quanto si apprende da fonti di Governo, il timing previsto per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid sarà così strutturata: da fine settembre si partirà con gli immunodepressi (pazienti che si trovano ad avere ridotte difese immunitarie per cause diverse); entro fine anno - probabilmente a dicembre - agli anziani over 80 e all'inizio del prossimo anno - tra gennaio e febbraio - agli operatori sanitari.

(in aggiornamento)