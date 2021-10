Dopo terza dose Green pass con validità 12 mesi: le Faq del governo sul certificato verde

Dopo la terza dose del vaccino anti-Covid verrà rilasciato il Green pass che avrà una validità di 12 mesi, così come avviene oggi al termine del ciclo vaccinale. La precisazione arriva direttamente dalle Faq del governo, presenti sul suo siti ufficiale, in merito al certificato verde. Quest'ultimo sarà rilasciato 24 ore dopo la somministrazione della dose e avrà una «validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola)».

«I nuovi Green pass - si legge - vengono emessi indicando nel 'numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completò: 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19; 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi».