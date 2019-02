Fiumicino, cadavere di una donna nel Tevere: è senza documenti

Il cadavere di una donna è stato avvistato da alcuni pescatori nel Tevere, all'altezza di via di Torre Clementina a Fiumicino. Lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiumicino e di Ostia, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato: è in stato di decomposizione. Sembra che la donna non avesse documenti. Per chiarire le cause della morte bisognerà aspettare gli accertamenti del medico legale che sta arrivando sul posto.