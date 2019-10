“Dentro l'abisso”, il gioco horror per adulti spopola a Milano: sequestrati edifici in periferia

LEGGI ANCHE

Lunedì 21 Ottobre 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Milano , sabato scorso, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni piani di edifici dismessi alla periferia della città adibiti a un gioco horror per un pubblico adulto chiamato “Dentro l'abisso” simile a una sorta di escape-room (in cui i partecipanti devono liberarsi da un labirinto) con anche figuranti.Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha ipotizzato la violazione delle norme anti-infortunistiche.Sul sito internet del gioco si legge: «​Ci teniamo a specificare che si tratta di un’esperienza estrema: ciò implica la disponibilità del partecipante a vivere scene particolarmente intense e fuori dall’ordinario, o ad affrontare tematiche decisamente sensibili che per alcuni potrebbero risultare potenzialmente sgradevoli o terrorizzanti (ma mai e in nessun caso illegali o pericolose). Questo rende “Dentro l'abisso” un evento assolutamente vietato ai minori di 18 anni, deboli di cuore e donne in stato di gravidanza».