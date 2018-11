Ticket con il nome, mossa contro i bagarini del web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Novembre 2018, 12:38

ROMA Una proposta di legge della scorsa legislatura trasformata in un emendamento alla manovra. È la ricetta, firmata M5s, per combattere il fenomeno del secondary ticketing o bagarinaggio online che dir si voglia: biglietti dei concerti che vanno esauriti in pochi minuti e poi rispuntano su siti ad hoc a prezzi esorbitanti.Per Sergio Battelli, tesoriere pentastellato e primo firmatario della proposta, c'è un solo modo per interrompere questo mercato: i biglietti nominali. È questo infatti il cuore dell'emendamento presentato alla legge di Bilancio attualmente all'esame della commissione della Camera. L'idea è quella di combattere così i siti che usano i bot, ossia quei software automatici che consentono acquisti a raffica.Una piccola rivoluzione per gli amanti della musica dal vivo che dovrebbe entrare in vigore già dai primi mesi del 2019. Un iter legislativo che si intreccia con le vicende giudiziarie: a Milano è infatti in corso un processo nel quale sono state chieste condanne e multe per cinque imputati, tra cui rappresentanti della società organizzatrice di eventi Live nation Italia da cui hanno preso pubblicamente le distanze cantanti come Vasco Rossi o Tiziano Ferro.«Ci sono artisti come Ed Sheeran - spiega Battelli - che per il loro concerto in Italia hanno richiesto il biglietto nominale, anche se non è ancora obbligatorio. La Siae, con cui abbiamo dialogato, è d'accordo. Abbiamo ascoltato molti operatori, sono state anche sollevate perplessità di cui teniamo conto, ma su questo punto non arretriamo».