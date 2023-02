Tifosi della Roma aggrediti dagli ultras della Stella Rossa dopo la partita contro l'Empoli, due feriti. I tifosi di Belgrado: noi in 40 contro 60 romanisti

Raid in strada nella capitale ieri sera al termine della partita Roma-Empoli, nei pressi dello stadio Olimpico. Due tifosi romanisti sono rimasti feriti negli scontri con degli ultras della Stella Rossa. Secondo le testimonianze, un nutrito gruppo di persone, interamente vestite di nero, ha attaccato gli ultras giallorossi del gruppo Fedayn sottraendogli gli striscioni.

L'agguato

L'incidente si è verificato Intorno alle 20.30 a piazza Mancini. Un ferito ha riportato un taglio alla testa, l'altro un ematoma celebrale ma al momento del soccorso, a quanto si apprende, era cosciente. Gli aggressori si sono poi dileguati.

Piazza Mancini: risse, bottiglie e degrado nel cuore della Capitale. I residenti: «Qui gira gente pericolosa»

Il gemellaggio

Risale al novembre 2018, quando entrambe le squadre giocavano nello stesso girone di Champions League, il gemellaggio tra gli ultras del Napoli e quelli della Stella Rossa di Belgrado. In occasione del match giocato nel capoluogo campano, gli ultras serbi furono ospiti di quelli partenopei in curva B. Negli anni seguenti le due formazioni non si sono più incontrate ma il gemellaggio è comunque rimasto attivo.

La versione degli ultras

«La Stella Rossa ieri sera ha attaccato gli ultras della Roma e ha preso le bandiere del gruppo Fedayn. 30-40 supporter della Stella Rossa di Belgrado hanno attaccato 50-60 romanisti. Per due o tre volte i romanisti hanno corso e sono stati rimontati e accerchiati, abbiamo raggiunto i Fedayn e preso tanti striscioni». È quanto scrivono gli ultras della Stella Rossa di Belgrado su twitter, postando anche un video del raid avvenuto ieri nei pressi dello stadio Olimpico, nella capitale.