Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta rispondendo alle domande del gip di Milano Guido Salvini nel carcere di San Vittore. Una scelta processuale che ha costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato in quanto l'ultras indicato era già un suo assistito. Si tratterebbe di uno del leader della Curva dell'Inter.



E ora il capo ultra indicato si trova in questura con il suo legale, l'avvocato Mirko Perlino. E' il leader della curva dell'Inter indicato da uno dei tifosi arrestati per gli incidenti pre Inter-Napoli di mercoledì scorso come organizzatore degli incidenti. Dopo le parole del giovane durante l'interrogatorio di convalida, Perlino ha rinunciato al mandato in quanto aveva già assistito il leader ultras annoverato tra i promotori dell'assalto alla colonna di mezzi dei tifosi napoletani.

Sabato 29 Dicembre 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 17:08

