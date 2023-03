Tifoso della Real Sociedad perde un dito allo stadio, lo ritrova la moglie: l'uomo operato d'urgenza al Gemelli

Sembra un film horror: terribile incidente per un tifoso basco della Real Sociedad prima della gara di Europa League con la Roma allo stadio Olimpico: aggrappandosi a una grata, il 50enne spagnolo, con una dinamica ancora da chiarire, ha subito l'amputazione netta della falange di un dito.

Agghiacciante la ricostruzione di quanto accaduto: il supporter dei baschi, in stato di ebrezza, si sarebbe aggrappato a una grata prima di perdere l'equilibrio e vedersi amputare un dito, probabilmente a causa della fede. Sarebbe stata addirittura la moglie a ritrovare la falange, prontamente raccolta dalle forze dell'ordine sopraggiunte per soccorere l'uomo, prima della corsa verso il Policlinico Gemelli per un delicato intervento chirurgico.