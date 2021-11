Tir contromano in A4: schianto col suv, grave il procuratore dei campioni del ciclismo

È ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto la notte scorsa sull'A4, poco fuori Milano, Johnny Carera, 56 anni, procuratore con il fratello Alex di tanti campioni del ciclismo, tra cui la maglia gialla Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali. Poco prima di mezzanotte Carera era di ritorno dalla festa del fan club di Alessandro Covi e stava raggiungendo la Bergamasca, dove abita a Sorisole: all'altezza di Agrate la sua auto si è scontrata contro un tir che viaggiava contromano. Immediato l'allarme.

Sul posto sono subito arrivate due ambulanze e l'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco di Monza, Lissone e Milano e alla polizia stradale di Arcore e Seriate: i pompieri hanno estratto il procuratore del ciclismo dalla sua Porsche Cayenne completamente distrutta dall'impatto e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario. Carera è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano: inizialmente era cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate e ora è ricoverato in Terapia intensiva. Illeso invece il conducente del Tir, con targa polacca: è stato portato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti di rito sul tasso alcolemico. La polizia stradale sta cercando di capire come mai il Tir viaggiasse contromano e dove fosse entrato.