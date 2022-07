Tiziano Ferro, ladri in azione nella casa dei genitori a Latina, la polizia li insegue e recupera due auto

Furto l'altra notte a Latina nella casa dei genitori di Tiziano Ferro nel quartiere Q4. I ladri sono riusciti a trafugare due Bmw, ma gli agenti della Squadra Volante allertati dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo dei due autoveicoli sono riusciti a intercettarli. I ladri erano a bordo di una Bmw Serie 1 e alla vista dei poliziotti hanno tentato di seminarli.

Inseguiti dalle Volanti i ladri, ormai alle strette, decidevano di abbandonare l'auto e proseguire la fuga a piedi per le campagne circostanti, abbandonando l’autovettura della famiglia Ferro nonché una Porsche che poi è risultata rubata a Roma lo scorso 2 luglio ed utilizzata con ogni probabilità per raggiungere il luogo del reato.

«Sono in corso mirati approfondimenti investigativi - fanno sapere dalla Questura - per risalire all’identità degli autori del furto anche attraverso i rilievi da parte degli specialisti della Polizia Scientifica e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza». I ladri sono però riusciti a portare via la seconda Bmw rubata nell'abitazione dei genitori del cantante risucendo a neutralizzare il rilevatore Gps e facendo perdere le proprie tracce.