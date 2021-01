Lava il cane nella toelettatura: azzannata alla gola, è gravissima

È in gravi condizioni la donna che ieri, poco dopo le 11,30, è stata azzannata alla gola da un cane di grossa taglia in un negozio di toelettatura di San Martino Buon Albergo (Verona). Si tratta di una dipendente del negozio per cani che è stata aggredita dall'animale mentre lo stava lavando. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 con un'automedica ed un'ambulanza.

APPROFONDIMENTI SOCCORSI INUTILI Pontinia: si schianta contro un pino per evitare un cane, Giacomo... L'EPIDEMIA Sarno, prof Lucia e sua mamma uccise dal Covid in 10 giorni:...

La donna ha riportato gravi ferite al collo. ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche lo Spisal dell'Ulss 9 e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA