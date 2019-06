CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 07:42

Non sono lì ad attendere decisioni da altre stanze, ma si rendono protagonisti di assemblee e dibattiti, riunioni tra colleghi e confronti in organi direttivi. Magistrati napoletani con cariche in seno alle rispettive correnti o in forza allo stesso sindacato dei magistrati, parliamo dell'Anm che proprio ieri ha fatto registrare una crisi al suo interno. È l'onda lunga del caso Palamara, che si è abbattuta sulla giunta dell'Associazione, dove ci sono ben tre correnti Area (sinistra), Unicost (centro), Autonomia e Indipendenza (a destra, alternativa a Mi), che si contrappongono alla presidenza dell'Anm, rappresentata da Pasquale Grasso, vale a dire da un esponente di Mi (a destra), per la posizione garantista assunta verso i consiglieri intercettati a colloquio con Palamara (indagato a Perugia per corruzione), ma anche con i parlamentari Lotti e Ferri, in vista delle nomine per la Procura di Perugia.Un caso che ha scosso le correnti, sempre e comunque sull'asse Napoli-Roma, come emerso dalle testimonianze a più voci raccolte a Napoli dal Mattino. Partiamo dalla linea di Area, che ha chiesto un passo indietro ai quattro consiglieri intercettati in un albergo mentre parlano con Palamara (ex consigliere del Csm ed ex presidente Anm in quota Unicost) e con due politici (tra cui Lotti, attualmente indagato a Roma per il caso Consip). Spiega Fabrizio Vanorio, pm veterano del pool anticamorra, reduce dal congresso di Area, dove ha partecipato anche come segretario distrettuale di Md: «A questo punto il cambiamento della presidenza dell'Anm è una scelta doverosa, condivido la soluzione drastica adottata dai rappresentanti di Area».