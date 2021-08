Tremendo schianto frontale: una donna soccorsa dall'eliambulanza, ferito anche un ragazzo

TOLENTINO - Incidente nella tarda mattinata nelle campagne tolentinati. Intorno alle ore 12, due auto - per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale - si sono scontrate frontalmente. Una Renault Clio condotta da un 47enne a Tolentino ha impattato contro una Opel corsa con alla guida un 19enne. anche lui residente a Tolentino, di 19 anni. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno immediatamente allertato l’eliambulanza per il trasporto della donna all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il ragazzo, invece è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata.

