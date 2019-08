Giovedì 29 Agosto 2019, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 20:58

Attimi di paura e incredulità per Tommaso Zorzi . L'influencer ed ex concorrente di "Riccanza" e "Pechino Express" aè statoIl giovane milanese ha avuto la prontezza di riuscire a riprendere la scena in cui mostra.ha già superato le 170 mila visualizzazioni.che dopo averlo riconosciuto, l'ha colpito più volte con la borsa e insultato pesantemente senza un apparente motivazione.Zorzi ha avuto la prontezza di riprendere la scena ed ha deciso di postare il video sul suo account Instagram : «Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del fro*io. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di me**a». Tantissimi i messaggi di solidarietà sia dei fan che da volti noti tra cui Benedetta Mazza e Gabriele Parpiglia.