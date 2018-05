Bologna, topo cade in testa alla maestra mentre fa lezione

Brutta sorpresa per una maestra di una scuola elementare di Bologna: un topo le è piombato in testa

mentre stava facendo lezione. Come si legge sul 'Resto del Carlinò, l'animale dopo essere rotolato sul pavimento se l'è data a zampe levate, uscendo dalla finestra. A detta dei genitori inferociti sono anni che i topi hanno colonizzato la Mazzini di via Biancolelli. Come racconta la preside Maria Anna Volpa, i bambini sono rimasti tranquilli «e anche la maestra non ha fatto trasparire nulla così da non spaventare i suoi alunni».



«Quando mi è stato riferito pensavo fosse uno scherzo. Siamo alla follia - denuncia la consigliera Cinque Stelle, Elena Foresti su Facebook - Ci mancava solo il topo caduto in testa alla maestra. Mi dicono che l'insegnante sia stata brava nel mantenere la calma e tenere la situazione sotto controllo ma queste cose sono inammissibili. Ricordo che il 5 settembre 2016 è stato votato all'unanimità il nostro odg su derattizzazioni periodiche nei pressi delle scuole cittadine e in marzo scorso abbiamo chiesto udienza conoscitiva proprio per verificarne l'attuazione». «Quindi? I genitori mi raccontano di zaini rosicchiati, dobbiamo aspettare che qualcuno riceva un morso o che prenda qualche malattia per risolvere il problema dei topi nelle scuole? - si legge ancora - Pericoloso anche eventuale contatto con le feci dei ratti per le malattie trasmissibili. Venerdì interrogherò la Giunta».

