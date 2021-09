Roma, sparatoria in strada a Tor Bella Monaca: colpi di pistola da un'auto in corsa, due feriti gravi

Spari in strada, in pieno giorno, in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Due ragazzi (poco più che ventenni) sono stati centrati - mentre erano seduti sul ciglio della strada - da diversi colpi di pistola partiti da un’auto in corsa e feriti gravemente. Paura tra i residenti e fuggi fuggi generale. Sul posto carabinieri e polizia.

Roma choc, spari in strada a Tor Bella Monaca

I due giovani feriti (colpiti all'addome e a una spalla) sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: le loro condizioni sarebbero gravi. Erano da poco passate le 14 quando si sono sentiti i colpi di pistola echeggiare nel quartiere, le urla e una macchina sfrecciare a tutta velocità. Uno dei feriti è stato trasportato al Casilino e uno in ospedale a Tor Vergata. Sarebbero nove i colpi esplosi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto. Al vaglio degli investigatori alcune telecamere della zona.

Le condizioni dei feriti e chi sono

Secondo quanto si apprende, i feriti sono entrambi 22enni e con precedenti. Un ragazzo è nato in Italia ma di origini maghrebine, l'altro nato in Egitto. Sono stati trasportati entrambi in codice rosso. Ad essere in condizioni più preoccupanti il secondo ragazzo che ha una ferita all'addome, l'altro è stato colpito alla spalla destra e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i pm della Dda di Roma.