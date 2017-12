Torino, ambulanza precipita in una scarpata: morto il paziente, feriti due volontari

Giovedì 28 Dicembre 2017, 00:56 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 06:32

Un' ambulanza della Croce Bianca del Canavese è precipitata nella serata di mercoledì in una scarpata a Pertusio (Torino) uccidendo il paziente che era a bordo. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente.Dopo aver soccorso una persona con problemi respiratori, nel tragitto verso l'ospedale di Cuorgnè l'ambulanza, subito dopo la frazione Piandane, è precipitata per una quindicina di metri. I due volontari a bordo se la sono cavata con qualche contusione. Il paziente, invece, Michele Roscio di 74 anni, residente in frazione Piandane di Pertusio, è morto.