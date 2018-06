Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di 11 anni che in seguito era rimasta incinta. Oggi l'uomo, un nigeriano, è stato condannato in tribunale a Torino a 7 anni di reclusione. La procura ne aveva chiesti 10. L'imputato era stato incaricato dai genitori della piccola, suoi connazionali, di badare a lei e ai suoi fratelli quando loro erano fuori casa per lavoro. Lui ne avrebbe approfittato per abusare dell'undicenne.

Giovedì 21 Giugno 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA