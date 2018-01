Torino, crollo in scena durante l'opera: feriti due coristi del Teatro Regio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Gennaio 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due artisti del coro del Teatro Regio di Torino, impegnati nella recita della Turandot, sono stati feriti dal crollo di un elemento di scena. L'incidente ieri sera, alla fine del secondo atto. L'esecuzione dell'opera è stata interrotta e il pubblico invitato a lasciare la sala, mentre personale del 118 prestava i primi soccorsi ai due coristi: una donna, ricoverata all'ospedale Cto, e un uomo, trasportato al San Giovanni Bosco. La donna ha riportato un trauma cranico, non commotivo; anche le condizioni dell'uomo non dovrebbero essere gravi. «Parlano? Meno male...», tira un sospiro di sollievo uscendo dal teatro il maestro Gianandrea Noseda, che dirigeva l'orchestra.«Si è chiuso il sipario e abbiamo sentito un tonfo - raccontano alcuni colleghi dei due feriti - poi urla e un fuggi fuggi generale. La paura è stata grande: abbiamo pianto».- «È venuta giù la luna, una mezza sfera appoggiata su un vassoio tenuto da quattro tiranti. E i tiranti hanno ceduto. Un incidente così non capitava da anni», spiega Pierluigi Filania, rappresentante sindacale Fials e orchestrale del Regio.