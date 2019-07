Maxi operazione delladinell'ambito dellaoltranzista, con diversedi abitazioni e sedi di militanti d'area die Ivrea. Ilè scattato nella sede cittadina di Legio Subalpina, in corso Allamano, nelle abitazioni di militanti die di rappresentanti del gruppo di estrema destra Rebel Firm di Ivrea.Un controllo dopo quello dello scorso 20 giugno nella sede torinese di Forza Nuova, la sede di Rebel Firm e le case di quattro militanti tra Torino e Cuneo. Luigi Cortese, coordinatore cittadino di Forza Nuova, era stato denunciato per apologia di fascismo. Ulteriori dettagli verranno forniti durante una conferenza stampa in Questura, in corso Vinzaglio, alle 11.30.