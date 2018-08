Detenuto evade dal carcere e corre ad accoltellare il cognato: è caccia all'uomo

E' evaso dal carcere e si è precipitato dal cognato egiziano, che ha accoltellato, per poi far perdere le proprie tracce. Il ricercato è un albanese di 45 anni, scappato dal carcere di Torino. L'uomo, in semilibertà, lavora come operaio in una ditta di Moncalieri. Martedì sera non è tornato in cella e si è recato a casa del cognato, alla periferia Sud di Torino. Ne è nata una lite, al termine della quale l'evaso ha ferito con due coltellate il cognato, ora ricoverato all'ospedale Molinette. Il detenuto evaso è poi fuggito ed è ora ricercato dalla polizia per tentato omicidio.



L'uomo, fine pena 2022 per droga, prostituzione, armi e altri reati, è evaso dal carcere Lorusso e Cutugno. «Si tratta dell'ennesimo mancato rientro nel carcere di Torino di un detenuto in regime di semilibertà o in permesso premio, che trascorse le fatidiche 12 ore si configura in vera e propria evasione dal carcere», sottolinea Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, l'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, nel dare notizia dell'evasione.

