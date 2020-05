Torino, folla per le Frecce Tricolori. Appendino: così non va

Le foto parlano da sole: una grande folla assiste al passaggio delle Frecce Tricolori sopra Torino. Foto che finiscono sul tavolo di pubblica sicurezza. Gli assembramenti si sono formati nel pomeriggio, in diversi punti del capoluogo piemontese. Difficile credere che le persone siano uscite per le Frecce: più probabile che si trovassero già in giro e che al passaggio della formazione aerea si siano semplicemente fermate per vedere lo spettacolo.



Ad annunciare provvedimenti, comunque, è stata su facebook, la sindaca Chiara Appendino. «Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l'impegno, loro e di noi come Istituzioni, quando le cose funzionano - scrive -. Ma questo non è stato il caso. Porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza».

