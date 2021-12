Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti

Dramma a Torino: una gru è caduta questa mattina su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I sanitari, sempre secondo le prime informazioni, stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti.

Sul posto Carabinieri, polizia municipale che ha chiuso il traffico. Presente anche lo Spresal dell’Asl di Torino. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica.

La gru era in fase di montaggio e si è “afflosciata” su se stessa, finendo contro un palazzo all'altezza del civico 107. «Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada - racconta un residente della zona - È stato terribile». Secondo i vigili del fuoco, sotto la struttura metallica sarebbero finite tre persone, operai impegnati nel montaggio della gru.