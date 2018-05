Torino, malato di schizofrenia morì per un Tso: vigili e medico condannati a 1 anno e 8 mesi

Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate dal tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi, il torinese affetto da schizofrenia morto il 5 agosto 2015 a 45 anni durante un ricovero forzato. L'accusa era omicidio colposo. Gli imputati sono un medico psichiatra e tre agenti della Polizia Municipale che procedettero all'intervento immobilizzando il paziente in un parco pubblico.



Andrea Soldi, uomo di corporatura assai robusta, era seduto su una panchina e non voleva sottoporsi al trattamento: venne così afferrato e bloccato a terra prima di essere ammanettato e caricato su un'ambulanza. Ma l'intervento, secondo il pm Lisa Bergamasco, fu eccessivamente rude. I quattro imputati, in solido con il Comune di Torino e l'Asl, citati in giudizio come responsabili civili, dovranno versare al padre di Soldi, Renato, e alla sorella Maria Cristina rispettivamente 220 mila e 75 mila euro a titolo di provvisionale.



«Al giudice va il nostro apprezzamento per come ha condotto questo difficile dibattimento. È una sentenza che rispettiamo. Ma questa è una sentenza di primo grado e, come tale, deve essere considerata solo un passaggio. Nei gradi successivi del processo dimostreremo che il nostro assistito non ha alcuna responsabilità». E il commento dell'avvocato Anna Ronfani, difensore del medico Pier Carlo Della Porta, uno dei quattro condannati. «Il dottor Della Porta - sottolinea - ha manifestato nel corso del processo la sua infinita tristezza. Soldi era un paziente che seguiva da tempo con profonda dedizione».

