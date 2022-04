Torino, migranti bloccati dalla neve salvati dal Soccorso Alpino: 3 in ipotermia

I tecnici del soccorso Alpino sono intervenuti nella zona di Capanna Martino, sulle montagne di Cesana Torinese, per un gruppo di migranti bloccati dalla notte nella neve. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Le operazioni, ancora in corso, sono ostacolate a quanto si apprende dal forte vento che impedisce l'uso dell'elicottero. Per questo motivo i soccorritori hanno organizzato l'intervento con squadre a terra.

Sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino i migranti rimasti bloccati dalla neve in Alta Val di Susa, nella zona tra il Lago Nero e Capanna Mautino, nel comune di Cesana Torinese. Si tratta di un gruppo di sei persone, riportato a valle dalle squadre a terra e affidato alle cure dei sanitari del 118. Tre migranti, a quanto si apprende, erano in stato di ipotermia. Sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco con un elicottero Drago