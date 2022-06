Ciclista travolto e ucciso da una volante della polizia

È stato travolto da un'auto della polizia. Così è morto un ciclista a Torino intorno alle 20.30: in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'imbocco del sottopassaggio, in zona Porta Palazzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma sono stati vani. A quanto si apprende, la vittima al momento non è stata identificata in quanto non aveva con sé documenti. Sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.