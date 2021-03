Covid a Torino, 40enne positivo al virus lascia l'ospedale torna a casa e si uccide

Una terribile storia che arriva da Torino. Un quarantenne è morto la scorsa notte all'ospedale Molinette dove era stato trasportato d'urgenza dopo essersi sparato sul balcone di casa. A quando si apprende, l'uomo, che era ricoverato in un reparto Covid di un altro ospedale cittadino, ieri sera è riuscito ad allontanarsi dal nosocomio e a raggiungere casa, dove si è sparato in testa.

Subito soccorso, è stato trasportato in gravissime condizioni alle Molinette dove è deceduto poco dopo il ricovero. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti che stanno compiendo gli accertamenti del caso per fare piena luce sull'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 15:40

