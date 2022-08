Una mucca in tangenziale nella notte a Torino: feriti quattro agenti della polizia stradale

Quattro poliziotti feriti a Torino: la loro vettura ha centrato una mucca che è sbucata nella notte nella corsia di sorpaso della tangenziale fra corso Regina Margherita e Venaria Reale. Il poliziotto della stradale al volante non ha potuto evitare il bovino che è morto. Distrutta l'auto nel cui abitacolo è restato intrappolato uno dei quattro agenti: mentre i colleghi venivano trasportati in ospedale per essere medicati, i vigili del fuoco con le cesoie pnumatiche liberavano il ferito che è ora ricoverato al Cto di Torino. Indagini in corso per individuare il varco nelle recinzioni della tangenziale e la stalla da dove si è allontanata la mucca.