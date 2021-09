Torino, «Nessuno diceva nulla»: il tema in classe denuncia il bullo e nei guai finiscono i professori

Bullizzava un compagno di classe e «nessuno diceva nulla». Tutti i giorni lo umiliava, insultava, sputava sulle sue cose e nel suo bicchiere, gli prendeva le mani trattandolo come una marionetta e nessuno diceva niente. Questo è un passaggio di un tema in classe sull'uguaglianza svolto in una seconda media di Torino che ha portato alla luce i maltrattamenti subiti da un loro compagno di classe disabile. Nei guai finiscono gli insegnanti di sostegno e potenziamento.

La denuncia scattata nel tema in classe ha portato a processo gli insegnanti con l'accusa di «concorso in atti persecutori per omesso controllo». È successo nel 2015, ma ieri il pubblico ministero ha chiesto una condanna a un anno e 6 mesi per i professori che non hanno vigilato: «Erano quasi sempre assenti - hanno testimoniato i compagni di classe - e quando c'erano, erano impegnati a guardare il cellulare o il tablet».

La storia è stata portata alla luce dal quotidiano La Stampa. Secondo la ricostruzione, il giorno del tema il bullo era assente e alcuni studenti hanno trovato il coraggio di raccontare le umiliazioni e i maltrattamenti subiti dal loro amico, affetto da encefalomalacia.

Durante l'intervallo o alla prima occasione utile, il bullo andava nell'auletta del primo piano a cercare la sua vittima, nell'indifferenza totale dei professori che avrebbero dovuto vigilare. Il bullo aveva strada libera per agire nei confronti dei coetanei riuscendo a creare un clima di sottomissione assoluta.

«Avevo paura a parlare, temevo che gli altri non mi avrebbero seguita», ha spiegato agli inquirenti una ragazzina. Nessuno riusciva a opporsi per paura. Lui è finito a processo, adesso ha 18 anni, ma all'epoca dei fatti ne aveva 14 e non era imputabile. L'insegnante di sostegno, invece, ha patteggiato un anno di reclusione, mentre quello di potenziamento affronterà il processo.