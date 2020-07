Torino, uccide madre e padre a coltellate: fermato in strada, aveva le mani ancora sporche di sangue

Ha ucciso sua madre e suo padre l'uomo di 30 anni fermato ieri sera a Collegno, nel Torinese, in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Lo hanno accertato i Carabinieri che lo stanno interrogando presso la caserma di Rivoli. Il fermato, di origine italiana, avrebbe usato un coltello da cucina per colpire i genitori, una donna di 60 anni e un uomo di 69, nell'abitazione in cui viveva con loro a Mirafiori, quartiere di Torino dove il Nucleo investigativo del Comando provinciale dell'Arma ha trovato i due cadaveri. Sono in corso le indagini del Nucleo investigativo per stabilire il movente del duplice omicidio.

Dai primi accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, nel pomeriggio di ieri il giovane al culmine di un litigio per futili motivi, avrebbe accoltellato a morte i genitori che si erano recati nella sua abitazione per fargli visita. Dopo il delitto l'uomo sarebbe rimasto qualche ora sul posto per poi iniziare a vagare senza meta a bordo autovettura della madre, prima di venire rintracciato in strada dai militari. Sino ancora in corso i rilievi nell'appartamento dove sono state trovate le vittime e dove sono stati sequestrati 8 coltelli da cucina.

