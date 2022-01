Torino, operaio morto sul lavoro: è rimasto schiacciato da un cestello durante il rifacimento di una facciata

Incidente sul lavoro a Torino. Un operaio di 41 anni, di origini brasiliane, è morto presumibilmente schiacciato tra un cestello e un balcone durante i lavori di rifacimento della facciata: trasportato in condizioni gravissime, con un politrauma, all'ospedale Cto, è morto poco dopo l'arrivo. L'incidente è avvenuto in via Caprera 46, presso l'istituto Maria Consolatrice, nel quartiere Santa Rita. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, ispettori dello Spresal. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. L'operaio stava effettuando una manutenzione di una facciata ma sembra sia rimasto schiacciato tra il cestello e un balcone. La dinamica è ancora tutta in via di accertamento.

