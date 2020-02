Tre poliziotti feriti a Torino nell'assalto degli antagonisti al convegno del Fuan nelle foibe: 4 fermati

Sale il bilancio dei feriti nel tafferuglio del pomeriggio al Campus Einaudi dell'Università di Torino, dove era previsto un convegno sulle foibe. Tre poliziotti feriti e portati in ospedale dopo che un gruppo di antagonisti ha accerchiato e preso a calci un'auto della polizia che si stava allontanando con un giovane fermato. In un'aula del rettorato, in via Verdi, è stata indetta un'assemblea a cui ha partecipato una cinquantina di studenti.

L'occasione è venuta dal convegno "Fascismo-Colonialismo-Foibe". Quattro antagonisti sono stati fermati dalla Digos. Ingenti i danni causati all'aula Borsellino, assegnata al Fuan (Fronte universitario d'azione nazionale), che stava tenendo un volantinaggio di protesta. Il parapiglia quando un gruppo di antagonisti ha cercato di superare le forze dell'ordine e di raggiungere gli studenti di destra.

