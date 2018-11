Vuole imitare Fast and Furious al raduno: sbanda sulla folla a tutta velocità e investe un ragazzo

F3 choc, il peggior incidente di sempre: Sophia Floersch prende il volo e si schianta

Poteva finire in tragedia la "bravata" di un ragazzo di 21 anni al raduno di auto sportive che si è tenuto aVenerdì sera il giovane voleva imitare gli attori di Fast and Furious e si è lanciato a folle velocità alla guida di una Bmw elaborata. Ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato finendo sulla folla. Un ragazzo di 25 anni ha avuto la peggio, ma se la caverà.Il raduno autorizzato si tiene da diversi anni, ma al termine della terza edizione dell’si è temuto il peggio. Quando le vetture, ormai uscite dall’area store, si stavano allontanando, il 21enne ha perso il controllo e ha investito un ragazzo. Il giovane, subito soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedale Cto, ha riportato la frattura di una caviglia e 40 giorni di prognosi.Il conducente della vettura è stato denunciato per lesioni. I Carabinieri di Nichelino hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e sottoposto il giovane all'alcoltest, che è risultato negativo. Il video dell'incidente è subito finito in rete.