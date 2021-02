Torino, albanese aggredisce e accoltella l'ex in strada: ragazza 20enne in prognosi riservata

Paura in strada a Torino. Una studentessa ventenne di origini greche è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Mauriziano, dove è stata ricoverata per le coltellate al torace, all'addome e al collo inferte dall'ex fidanzato. L'uomo, un 27enne di origini albanesi, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

L'aggressione ieri sera in strada nel quartiere San Salvario. Sono stati alcuni passanti, che hanno assistito all'aggressione, a dare l'allarme e a consentire ai carabinieri di bloccare l'uomo nelle vicinanze. Recuperato il coltello. L'aggressione è avvenuta in largo Marconi, non lontano dall'abitazione della ventenne.

