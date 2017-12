Si concentrano su alcuni personaggi già noti alle forze dell'ordine, le indagini sulla tentata rapina dell'antivigilia di Natale a Bollengo (Torino), dove due persone, madre e figlio, sono state aggredite da due sconosciuti intorno alle 20. Mario Ugo, figlio di Franco, indimenticato fondatore del colosso informatico Cts ed ex vicesindaco del paese, e la mamma di 78 anni sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Ivrea. Ugo è stato picchiato e ferito con un cacciavite ad un braccio: se la caverà con dieci giorni di prognosi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Ivrea, i malviventi erano in cerca di soldi e hanno ripetutamente minacciato madre e figlio: «Diteci dove li tenete altrimenti vi ammazziamo». L'arrivo di un nipote ha poi messo in fuga i rapinatori.

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 11:22

