Torino, in 6mila al rave party in un capannone abbandonato: strade bloccate con camper e furgoni

Rave party alle porte di Torino, a Nichelino. Oltre seimila giovani si sono ritrovati in un capannone abbandonato dopo aver risposto all'appello lanciato dagli organizzatori su Telegram, raggiungendo l'area industriale tra Borgaretto e Nichelino. Persone e mezzi, decine di camper e furgoni, hanno causato non pochi disagi alla circolazione, costringendo i carabinieri a bloccare le strade intorno alla zona. L'intervento dei militari ha evitato l'arrivo di almeno altre 10mila persone. «La situazione è complessa, ma è ben gestita e sotto controllo». Lo sostiene il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, dopo il sopralluogo nella zona tra il suo comune e Borgaretto, alle porte di Torino, occupata ieri sera da migliaia di giovani per un rave party. Ci sono molti mezzi parcheggiati lungo la strada, ma si sta gestendo con le forze dell'ordine e la Croce Rossa il deflusso.

«Purtroppo queste iniziative sono imprevedibili», aggiunge il sindaco di Nichelino, visto che chi organizza i rave usa dei canali di comunicazione criptati evitando fino all'ultimo di svelare dove si tiene la festa. «Questa notte ci state delle difficoltà, con la tangenziale che è stata bloccata, ma ora la viabilità è tornata regolare», aggiunge Tolardo, che ringrazia le forze dell'ordine per il tempestivo intervento con cui sono riusciti a mandare indietro numerosi altri veicoli con a bordo giovani che volevano raggiungere il capannone. «Molte persone sono arrivate anche dall'estero oltre che dal Nord Italia», conclude. Prima del sopralluogo, con il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, generale Claudio Lunardo, il questore Vincenzo Ciarambino e i vertici dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, si è svolto un tavolo per la sicurezza.