Riscuoteva ogni mese la pensione della nonna deceduta da 10 anni riuscendo così a intascare mensilmente circa 1800 euro. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Torino, che ha denunciato un 40enne senza occupazione fissa e amante dei viaggi in Oriente che,

dimenticando

di comunicare la scomparsa della nonna, ha intascato complessivamente circa 210.000 euro. Dopo aver rintracciato le somme che l'uomo faceva confluire in un conto corrente a lui intestato, i finanzieri lo hanno denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Al termine delle indagini, inoltre, è stato disposto il blocco dei conti correnti per un valore di oltre 50mila euro e il sequestro di un immobile a lui intestato.

Martedì 27 Marzo 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 10:52

