Forse stava scattandosi un selfie il giovane ventenne morto questo pomeriggio ad Almese, dopo essere caduto in un torrente in località Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata con un laghetto al di sotto. Il giovane sarebbe scivolato cadendo in acqua e non sarebbe più riuscito a risalire. A recuperare il corpo i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo perchè la zona è impervia e il torrente è ingrossato a causa delle piogge. Con la giovane vittima c'era un coetaneo, sotto shock ma senza ferite, che è stato portato in ospedale a Rivoli. Secondo una prima ricostruzione, pare la vittima volesse saltare la cascata e fare un filmato. Sull'episodio indagano i carabinieri di Rivoli.

Mercoledì 30 Maggio 2018, 21:17 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA