Torino, 35enne prova a scappare dalla polizia municipale in contromano: ecco cosa gli è successo

Scappa dal controllo della polizia municipale in contromano. Un 35enne era volante di un pick-up in via De Sanctis, a Torino, fermo in posizione pericolosa. Alla vista degli agenti, che si erano avvicinati per invitarlo a sgomberare la carreggiata, ha imboccato contromano una via perpendicolare. L'inseguimento si è concluso soltanto dopo un paio di chilometri in una strada senza uscita.

APPROFONDIMENTI LA FOLLIA Contromano in autostrada, bloccato sull'A1: 89 anni, non aveva... LA TRAGEDIA Fratelli morti sull'A1 per un'auto contromano: Castellammare... LA TRAGEDIA Tragedia in A1, le vittime di Salerno e Castellammare: 64enne...

Leggi anche > Torino, trovati i resti dell'aereo scomparso: i soccorritori cercano di recuperare il corpo del 79enne pilota americano

Per evitare un controllo dei vigili urbani ha improvvisato una fuga che, fra tratti percorsi contromano e altri in cui ha raggiunto i 100 chilometri orari, gli è costata una denuncia e 17 multe per un totale di 1.500 euro e la decurtazione di 74 punti dalla patente.

Secondo quanto raccontato dagli agenti della polizia municipale, l'uomo, un italiano di 35 anni, era volante di un pick-up Toyota fermo in una strada a grande percorrenza, via De Sanctis, in posizione pericolosa. Alla vista degli agenti del reparto radiomobile della polizia municipale, che si erano avvicinati per invitarlo a sgomberare la carreggiata, ha imboccato contromano una via perpendicolare, poi ha raggiunto un'altra strada a grande percorrenza e nel corso dell'inseguimento, che si è concluso dopo un paio di chilometri in una strada senza uscita in via Servais, ha toccato i 100 chilometri orari.

Una volta raggiunto, il 35enne si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Le contravvenzioni vanno dalla velocità pericolosa al passaggio con il semaforo rosso. Il tutto per un totale di 17 infrazioni che gli sono costate 1.500 euro di multa e 74 punti dalla patente.