Tragedia ferroviaria, capotreno gravissima: era rimasta incastrata tra le lamiere

È ricoverata al Cto di Torino la persona ferita più gravemente nell'incidente ferroviario di ieri sera tra Rodallo e Caluso, sulla tratta Chivasso Aosta. Si tratta della capotreno del convoglio regionale deragliato dopo aver urtato un tir fermo sui binari ad un passaggio a livello. La donna, rimasta incastrata tra le lamiere e liberata dopo un'ora dai vigili del fuoco, è ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino con diversi traumi, tra cui una frattura al bacino che i sanitari stanno finendo di operare. Intubata e in coma farmacologico, la donna, si apprende da fonti sanitarie, nell'urto ha riportato anche un trauma facciale e traumi da schiacciamento. Sempre al Cto è ricoverata in osservazione un'altra donna che ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba e un giovane che subito era apparso in gravi condizioni poi scongiurate dagli accertamenti e che dovrebbe essere dimesso in mattinata. Un quarto codice rosso trasportato al Cto, il conducente del mezzo della scorta tecnica del tir, un 63enne di origine romena e residente in Lombardia, è deceduto subito dopo il ricovero per i traumi riportati. Illeso il conducente del tir.

Giovedì 24 Maggio 2018, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 09:35

