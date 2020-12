«Torneremo ad abbracciarci»: il messaggio del video natalizio della Guardia di Finanza

È il piccolo Matteo il protagonista del tradizionale video di auguri per le feste della Guardia di Finanza. “Sai che quest'anno a Babbo Natale ho chiesto di poterci abbracciare come prima?” racconta ad una ragazza dei cinofili delle Fiamme Gialle. “Rispettando le regole, insieme, torneremo ad abbracciarci": questo il messaggio del video "emozionale", prodotto dall'ufficio stampa totalmente in house e a costo zero, che ha come tema il Natale vissuto nell'attuale contesto e condizionato dall'emergenza epidemiologica in corso. Con la tecnica del cosiddetto “story telling”, si raccontano lo stile di vita e le emozioni tipiche di questo difficile periodo visti dagli occhi di un bambino che, in partenza con la famiglia da un aeroporto internazionale, interagisce con alcune unita' cinofile della Guardia di Finanza. Le immagini ritraggono il bambino e le unita' cinofile in un contesto tipico delle festività natalizie. Ne deriva un messaggio di profonda umanità, di desiderio di normalità, in contrasto con l'anomalia di un Natale trascorso con le limitazioni dettate dalle misure di contenimento della pandemia da covid-19. In sostanza il messaggio che la Guardia di Finanza vuole ribadire è che, il rispetto delle dure regole alle quali gli italiani sono sottoposti è lo strumento per tornare alla normalità e per potersi concedere nuovamente quegli abbracci che ora ci mancano così tanto.

