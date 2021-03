Roma, lancia sassi contro le mamme che portano i bambini a scuola: arrestato ragazzo di 22 anni

Sassi contro le mamme mentre accompagnano i figli a scuola. È accaduto in una scuola a Torpignattara, periferia est di Roma. L'uomo, un ragazzo di 22 anni della Guinea, è stato arrestato in via Bartolomeo Perestrello, angolo via Di Acqua Bullicante. Si tratta di un giovane senza fissa dimora, che già altre volte aveva creato disagi nella zona. La mattina dell'8 marzo, però, ha come obiettivo una scuola in via Isabella de Rosis.

Appena il giovane inizia a lanciare sassi, viene chiamata la polizia. Che interviene con gli agenti del Commissariato Appio Nuovo, intervenuti per fermarlo. Ma le operazioni non sono facili. Il 22enne si scaglia contro di loro, cercando di divincolarsi. E alcuni agenti finiscono in ospedale. I medici gli danno una prognosi di 5 giorni per guarire dalle ferite subite. Mentre il ragazzo rifiuta le cure.

Il giovane ora dovrà rispondere di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, oltre danneggiamento a beni dello Stato.

Due minorenni fermate per furto

Quello del ragazzo che ha lanciato sassi contro la scuola, non è l'unico caso che si è verificato a Torpignattara. Gli agenti del commissariato di zona hanno fermato due ragazze minorenni perché stavano rubando due anelli in un negozio del Centro commerciale Primavalle. A incastrarle, la vigilanza all'interno del negozio che le ha fermate appena ha notato quanto accadeva. Ora le minorenni sono state denunciate per furto aggravato.

