Torre San Giovanni, ingrana la prima anziché la retromarcia e travolge un chiosco di ortofrutta: due feriti

Poche settimane fa a Lecce, ieri a Torre San Giovanni, in località Fontanelle, marina di Ugento. Ma se nel capoluogo del Salento, fortunatamente, non c'erano stati feriti, stavolta - quando l'auto ha sfondato il gazebo dell'ortofrutta - a finire in ospedale sono stati in due. All'origine dell'incidente - che avrebbe potuto aver ben altro e più tragico esito - una manovra sbagliata dell'automobilista, “reo” di aver ingranato la prima anziché la retromarcia.

Una vettura scura, con a bordo turisti, è piombata a tutta velocità sul chiosco di frutta e verdura gestito da alcuni parenti, travolgendo insieme ai proprietari anche gli scaffali e la merce. I due feriti sono stati accompagnati al Pronto soccorso, ma sono feriti solo in modo lieve. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Ugento.