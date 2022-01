Tortu denuncia: «Ladri in casa mia, volevano rubarmi la medaglia di Tokyo»

Ladri in casa del campione Filippo Tortu a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza. Volevano rubare la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo. «Qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo»: lo denuncia il campione olimpico Filippo Tortu in una story pubblicata su Instagram. «Fortunatamente - continua l'atleta - non hanno trovato ciò che cercavano, perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo..non ho parole», è l'amara conclusione.

APPROFONDIMENTI SCONTRO LEGALE Jacobs rompe il contratto con l'agenzia di Fedez. Ma il rapper lo... LA POLEMICA Marcell Jacobs, l'accusa choc dell'ex: «Tuo figlio ha 7... L'ALFABETO DELL'ANNO 2021, un anno di trionfi: l'Italia domina lo sport

Tortu ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4x100 insieme a Marcell Jacobs, Faustino Desalu e Lorenzo Patta.